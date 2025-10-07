Kadıköy'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın! 20 kişi apartmanda mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 07.10.2025 04:58

Kadıköy'de 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Daireden yükselen duman nedeniyle itfaiye ekipleri 20 kişiyi merdivenle tahliye etti. Yangın sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 16 kişi ise ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangın, Merdivenköy Mahallesi Hayrettin Sokak'ta saat 02.15 sıralarında 5 katlı binada çıktı. İddiaya göre, apartmanın bodrum katındaki dairenin elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri hemen durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.