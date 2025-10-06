Batman'da kaza sonrası bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı

Batman'da seyir halinde ilerleyen bir kamyon, otomobil ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda taraflar arasında çıkan tartışma hızla büyümesiyle kavga çıktı. Saldırıda otomobil sürücüsü kamyon şoförü F.İ'yi bıçakla yaralarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 22:41

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Batman Çevre Yolu'nda seyir eden F.İ. idaresindeki kamyon, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, kamyon şoförünü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tarafların yakınları arasında da gerginlik çıkınca olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Durumu ağır olan kamyon sürücüsünün Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN