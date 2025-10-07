Deprem Bilim Kurulu toplandı: Toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Toplantısı’nın yapıldığını açıkladı. AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre Deprem Bilim Kurulu’nun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddeleri görüşüldü. Ayrıca toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi ve muhtelif kararlar alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 02:12

Paylaş



ABONE OL

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Deprem Bilim Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını açıklandı. Toplantı, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığında, kurul üyesi akademisyenler ve AFAD birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), Kamuoyunun depremler konusunda bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Deprem Bilim Kurulu'nun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddeleri görüşüldü. Ayrıca toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi ve muhtelif kararlar alındı.

AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Bilim Kurulu, depremlere hazırlıklı olmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla kuruldu. Deprem Bilim Kurulunda; Prof. Dr. Orhan Tatar (AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü), Prof. Dr. Ahmet Yakut (ODTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Nuray Karancı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji), Prof. Dr. Alper İlki (İTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği), Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Acil Tıp), Prof. Dr. Haluk Özener (İstanbul AFAD İl Müdürü/ Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık (Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi), Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İTÜ Geomatik Mühendisliği), Dr. Ömer Emre (MTA Emekli, FUGRO), Prof. Dr. Volkan Karabacak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof. Dr. Bahadır Aktuğ (Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği) yer alıyor.

"ALINAN KARARLARIN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

AFAD'ın paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem konusunda uzman isimlerin bir araya gelerek bilimsel değerlendirmeler yaptığı kurul toplantısının ve alınan kararların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN