Karşıyaka'da işçiler iş bıraktı sokaklar çöple doldu taştı! A Haber o sokakları görüntüledi: Fareler cirit atıyor

İzmir 'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi ve Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle yeniden iş bırakma eylemi kararı aldı. Eylemin ardından Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler yığınlar oluşturdu. Oluşan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.

"MASKESİZ GEZEMEYECEĞİZ ARTIK" Karşıyaka'da yaşayan Hatice Akmaz (58) "Karşıyaka'nın her yeri çöp içinde. Berbat bir görüntü var. Yolda yürümeye bile utanıyorum. Artık temiz yer görmek istiyorum. Sahil, çarşı her yer çöp. Karşıyaka'yı temiz görmek istiyorum. Böyle giderse maskesiz gezemeyeceğiz. Her tarafta fareler de var artık." dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi ve Kent AŞ ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme, görüşmeler sonrası son verdi. Ancak ödemelerle ilgili somut bir adım atılmaması üzerine işçiler 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlatıldı. Eylemin ardından ilçe genelinde neredeyse tüm hizmetler durdu. Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler yığınlar oluşturdu. Oluşan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Çöp dağlarından şikayet eden vatandaşlar, çevredeki kötü koku nedeniyle isyan etti. (DHA)

Mavişehir'de yaşayan Selma Sapmaz (62) de "Site dışına çıkardığımız çöpler de alınmamış. Her yer çöp içinde. Bu durum sağlık açısından çok kötü. Az önce biriken çöpe bastım kayıp düşecektim" diye konuştu.

"İŞLERİMİZİ DE ETKİLİYOR"

Karşıyaka Çarşısı'nda esnaf olan Tuğba Tavaz (35), "Bir vatandaş olarak çöplerin toplanmamasını hoş bulmuyorum, buraya yakışmıyor. En kısa sürede çözüm bulunmasını istiyorum. Zor durumdayız. Büyük bir sorun. Esnaf olarak işlerimizi de etkiliyor. Çünkü kimse böyle bir ortamda alışveriş yapmaya gelmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

"15 GÜNDÜR ÇÖPLE YATIP ÇÖPLE KALKIYORUZ"

A Haber muhabiri Tayfun Er, canlı yayında bölgedeki son durumu gösterdi. Sokakların çöp yığınlarıyla dolduğu görülürken; "Yaklaşık 15 gündür çöple yatıp çöple kalkıyoruz. Buca'nın ardından şimdi de İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesi olan Karşıyaka'da geçtiğimiz gün toplam 1.800 çalışan maaşlarını 6 aydır alamadıkları gerekçesiyle süresiz iş bırakma eylemine başladılar. Eylemin ikinci gününde bu hale geldi. Bir hafta sürerse ne olur bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FARELER CİRİT ATIYOR"

Tayfun Er konuşmasının devamında şunları söyledi: "Geçtiğimiz akşam bir video geldi bana. Fareler cirit atıyor çöplerin üzerinde. Fare sayısı çoğaldı. Bu anlamda da bir rapor hazırlandı. 3 ilçe ile ilgili acil önlem alınması için tedbir planlamaları yapılıyor."