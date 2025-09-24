24 Eylül 2025, Çarşamba

İzmir’de iş bırakma eylemi sokakları bu hale getirdi: Çöple yatıp çöple kalkıyoruz… Fareler cirit atıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 10:59
İzmir'de 4 ilçede çöp krizi büyüyerek devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 3 ilçe belediyesi hakkında inceleme başlattı. A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu İzmir'den aktardı. Er, "Yaklaşık 15 gündür çöple yatıp çöple kalkıyoruz." ifadelerini kullandı.
