Çöp dağları büyüyor! İzmir’de kriz derinleşiyor

İzmir'de dört ilçede çöp krizi büyüyerek devam ediyor. İçişleri Bakanlığı üç ilçe belediyesi hakkında inceleme başlattı. Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN