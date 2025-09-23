Bursa'da apartmanda korkunç yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 3'ncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyümesiyle facia yaşandı. Alevler tüm daireyi sararken olayda 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken yapılan incelemeler sonucunda 3 kişinin cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı'nın 3'üncü katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

