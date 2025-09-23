Bursa’da korkunç yangın! 3 kişi yanarak can verdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 3'ncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyümesiyle facia yaşandı. Alevler tüm daireyi sardığını gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler dairede bulunan 3 kişinin yanarak hayataını kaybettiğini belirlerken ölenlerden birinin 2 yaşındaki bebek olduğu tespit edildi.