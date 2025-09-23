23 Eylül 2025, Salı

Bursa'da apartmanda yangın: 3 ölü! A Haber facianın yaşandığı o evde
Bursa’da apartmanda yangın: 3 ölü! A Haber facianın yaşandığı o evde

Bursa'da apartmanda yangın: 3 ölü! A Haber facianın yaşandığı o evde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 09:08
Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden detayları aktardı.
