Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında

Bartın'ın Ulus ilçesinde aracıyla seyir halinde buluna bir kişi bir ayı ve yavrusu görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 03:25

Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya Kadıköyü grup yolu üzerinde otomobil ile seyir halinde bulunan bir vatandaş, yolda bulunan bir ayı ve yavrusunu gördü.

Ayı ve yavrusu otomobilin ışıklarını görünce hızla kaçmaya başladı. Ayıları gören vatandaş ise cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.

