Yaşam

Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında

Bartın'ın Ulus ilçesinde aracıyla seyir halinde buluna bir kişi bir ayı ve yavrusu görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Seyir halindeki otomobilin önüne ayı çıktı! O anlar cep telefonu kamerasında

Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya Kadıköyü grup yolu üzerinde otomobil ile seyir halinde bulunan bir vatandaş, yolda bulunan bir ayı ve yavrusunu gördü.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÖNÜNE AYI ÇIKTI

Ayı ve yavrusu otomobilin ışıklarını görünce hızla kaçmaya başladı. Ayıları gören vatandaş ise cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN