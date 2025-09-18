Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 18.09.2025 04:02

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, Önder Pusat'a (30) isabet etti.