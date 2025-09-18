Tunceli'de kırsal alanda yangın! Jandarma ekiplerinden canhıraş müdahale
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde meydana gelen kırsal alan yangını kontrol altına alındı, alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kırsal ve ormanlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 toma, 2 itfaiye aracı, 1 helikopter, 10 orman personeli, 3 orman teknik personel sevk edildi.