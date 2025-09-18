Yaşam

Tunceli'de kırsal alanda yangın! Jandarma ekiplerinden canhıraş müdahale

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde meydana gelen kırsal alan yangını kontrol altına alındı, alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı köyünde meydana geldi.

TUNCELİ'DE KIRSAL ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kırsal ve ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 toma, 2 itfaiye aracı, 1 helikopter, 10 orman personeli, 3 orman teknik personel sevk edildi.

Yangın, bölgede yaşayan vatandaşların ve 30 jandarma personelinin havadan ve karadan müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Alandaki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

