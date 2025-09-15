Karabük'te hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Karabük'te hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:10

Kaza, sabah saat 07.50 sıralarında Karabük-Bartın karayolu İnceçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine seyreden E.Ç. idaresindeki 78 AH 848 plakalı çekici ve bağlı 78 ABM 535 plakalı hurda yüklü yarı römork, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada sürücü E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.