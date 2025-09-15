Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'in Necmettin Erbakan Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşte detaylar...
Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.Ç. yönetimindeki 27 B 9485 plakalı hafif ticari araç ile Y.V.G. kontrolündeki 34 TG 3394 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Ç, Y.F.Ç. ve A.Ç, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.