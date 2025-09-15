Buca'da her köşe başı çöp yığınıyla doldu! Kötü koku ve sinek istilası isyan ettirdi

Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:06

İzmir 'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin 3 aydır maaş ve alacaklarının bir kısmını alamadığı gerekçesiyle başlattığı eylem sonrası çöp toplama dahil olmak üzere birçok hizmet durdu. İlçede oluşan kötü koku ve sinek istilası vatandaşları isyan ettirdi. Esnaf ve dernek temsilcileri belediyeye sert tepki gösterdi. Buca ilçesinde, yaklaşık 3 aydır maaş ve alacaklarının bir kısmını alamayan işçilerin, iş bırakma eyleminin ardından toplanmayan çöpler nedeniyle hem çevre hem de halk sağlığı tehdidi oluşurken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Forbes Çarşısı esnafı ve çevre sakinleri, yetkililerin soruna kayıtsız kaldığını ifade ederek Buca Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Buca'da işçilerin eylemi sonucu her köşe başı çöp yığını haline geldi. (AA)



"1 MİLYONLUK İLÇEDE ÇÖPLER TOPLANAMIYOR"

Forbes Dernek Başkanı Kadir Kaya, yaşanan durumu sert sözlerle dile getirerek; "Yaklaşık 1 milyonluk gayri resmi nüfusu olan bu ilçede NATO var, Hipodrom var, jandarma komutanlığı var, merkez komutanlığı var, fakülte var, üniversite var. Bu kadar yoğunluğu barındıran bir ilçede bin 700 işçinin maaşını ödeyememek, ne bir parti gücüyle ne başka bir şeyle açıklanabilir. Bu tamamen belediyenin beceriksizliğidir" dedi.



Vatandaşlara da seslenen Kaya, empati çağrısı yaparak; "Bu insanlar sadece 44 bin lira maaş için çabalıyor ve bu maaşı 3 aydır alamıyorlar. Sadece empati yapın. 3 ay boyunca maaş almadığınızı ve bu şartlarda yaşamaya çalıştığınızı düşünün" şeklinde konuştu.