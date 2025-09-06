Kırıkkale'de binada yangın paniği! Alevler büyümeden söndürüldü

Kırıkkale'nin Hüseyin Kahya Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatışında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu ise yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personelinin yoğun çabası çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.



İtfaiye eri Emrah Elitok, "Yangının çıkış sebebini tam olarak belirleyemedik. En kısa zamanda müdahale ederek çevreye sıçramadan kontrol altına aldık. Yaklaşık 10 dakika içerisinde alevleri tamamen söndürdük, ayrıca köpük de kullandık" dedi.



Apartman sakini Eyüp Arslan ise, "Çatından sesler geldi. Çatıda yangın olduğunu binadaki abla gördü, koşarak gelip haber verdi. Çocukları çıkarttık, evde şu an kimse yok. İtfaiye hemen geldi, söndürdü, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

