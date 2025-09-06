Kolombiya'dan ABD'ye çağrı: Uluslararası hukuka saygı duymalı

ABD Venezuela arasında yaşanan gerilim Karayipler'de F-35'ler ile tırmanışa geçerken, konuya ilişkin bir açıklamada Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan geldi. ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine ilişkin, değerlendirmelerde bulunan Pedro, Washington yönetiminden uluslararası hukuka saygı duyması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 06.09.2025 04:57

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'nun haberine göre, Kolombiye Devlet Başkanı Gustave Petro, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri varlığını eleştirdi.

Petro, "ABD hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası hukuku umursamıyorsa, ben umursuyorum. ABD hükümeti uluslararası hukuka saygı duyarsa tüm desteğimi alır ancak ihlal ederse, işbirliğimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekecek." ifadesine yer verdi.

11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ...

ABD'nin Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemi saldırısına değinen Petro, ABD'nin 11 kişinin öldüğü olayda "gereksiz bir güç kullandığını" ve hükümetinin bu tür "cinayet" sayılabilecek eylemlere destek vermeyeceğini belirtti.

Petro, ABD'nin uluslararası hukuka saygı göstermesi koşuluyla, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede her türlü işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Petro, 2 Eylül'deki açıklamasında, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir." ifadelerini kullanmıştı.

