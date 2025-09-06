Hatay'da feci kaza! TOFAŞ ile pikap çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 1 pikap ve otomobilin çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 06.09.2025 04:37

Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen pikap ile TOFAŞ marka otomobil, mahalle içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

