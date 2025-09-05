Halit Yukay'ın cansız bedeni böyle teşhis edilmiş! Mavi kordonlu saat detayı

Kaybolduktan 30 gün sonra suyun 68 metre derinliğinden cansız bedeni çıkarılan Halit Yukay'ın cesedinin sol koluna takılı olan "mavi kordonlu" saatten teşhis edildiği ortaya çıktı.

05.09.2025 12:16

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Cesedin deniz dibindeyken Yukay'a ait olduğu, Yalova Limanı'ndan ayrılırken sol kolunda takılı olan 'mavi kordonlu' saatinden teşhis edildi. Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Yukay'ın cenazesinin çıkarılması için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri'nin 2 kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın', 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Rüzgarın etkisini azaltması ve geminin sabitlenmesiyle 29 Ağustos'ta çalışmalara başlandı.

Halit Yukay'ın cansız bedeni suyun altından çıkarılmıştı. (A Haber arşiv) İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI

Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos'ta 2 kez, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda 'mavi kordonlu saat' olduğu görülen cenazenin Yukay'a ait olup olmadığı, Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.