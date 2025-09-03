Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Halit Yukay’ın cansız bedeni tek parça olarak denizden çıkarıldı

03 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 21:04 Güncelleme: 03.09.2025 22:15
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalarda gelişme yaşandı. TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden tek parça olarak çıkarıldı. Yukay'ın cansız bedeni Bandırma'ya götürülecek.

Balıkesir'de teknesiyle geçirdiği kazanın ardından denize düşerek kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı bulmak için yaklaşık bir aydır yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. TCG Alemdar gemisi tarafından yürütülen aramalarda, Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldı.

HALİT YUKAY'IN CANSIZ BEDENİNDEN PARÇA ALINDI

CENAZE ÇIKARILDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra bugün bulunduğu yerden TCG Alemdar'daki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

ASANSÖR SİSTEMİ KULLANILDI

Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personeli, asansör sistemiyle denizin dibine indi. 68 metre derinlikten özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Bandırma Limanı'na getirildi.

OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla hayatını kaybettiği değerlendirilen Yukay'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

