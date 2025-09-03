Marmara’nın derinliklerindeki bekleyiş! Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak? Çalışmalara TCG alemdar gemisi de katıldı

Yalova'dan 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesinin ardından, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak naaşı henüz denizden çıkarılamadı. Bölgedeki çalışmalara Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 'TCG Işın' gemisinin ardından 'TCG Alemdar' gemisi de katıldı.

(foto: DHA)

ÇARPIŞMA ŞÜPHESİ: AREL 7'NİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

Soruşturma sürerken, Yukay'ın parçalanan teknesine çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri bulundu. Kazadan 1 gün önce çekilen fotoğrafta herhangi bir iz bulunmazken, İzmit'te çekilen görüntülerde geminin ön kısmındaki belirgin iz ve darbe dikkat çekti. Bu görüntüler de soruşturma dosyasına eklendi.

KIVANÇ TATLITUĞ SON KONUŞAN KİŞİ OLDU

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan isimlerden biri oldu. Tatlıtuğ'un, 4 Ağustos'ta saat 17.09'da Yukay ile yaptığı 37 saniyelik telefon görüşmesi, iş insanının bilinen son konuşması olarak kayıtlara geçti. Tatlıtuğ, "Sesi gayet rahattı, bana her şeyin yolunda olduğunu söyledi" dedi.

(foto: DHA)

KRİMİNAL RAPOR: BOYA İZLERİ EŞLEŞTİ

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporuna göre, Halit Yukay'ın teknesi ile Arel 7 gemisinin ön kısmındaki sürtme izlerindeki boya kalıntıları eşleşti. Bu rapor, kazanın çarpışma sonucu meydana geldiği şüphesini güçlendirdi.

KARA KUTU YURTDIŞINA GÖNDERİLDİ

Yukay'ın teknesinde, seyir güzergahı ve zaman bilgilerini içeren cihaz ilk incelemede sonuç vermedi. Bu nedenle parça, detaylı inceleme için yurtdışına gönderildi.

CESEDİN BÜTÜNLÜĞÜ RİSKİ

Yetkililer, denizin 68 metre derinliğinde bulunan cansız bedenin bütünlüğünün bozulma riskine dikkat çekti. Bu nedenle DNA testi için cenazeden parça alındı ve Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

A HABER MUHABİRİ: "ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR"

A Haber muhabiri Vedat Sezer, bölgedeki son durumu şu sözlerle aktardı:

"Öncelikle şunu söyleyeyim. 30 gün geçti. Tabii ki vücut bütünlüğü oldukça önemli. Hem soruşturmanın devam etmesi için hem de çarpma olayının ve ölüm olayının nasıl meydana geldiğinin belirlenebilmesi için ciddi ve güçlükle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Zira 68 metre derinde 19 gün sonra yeri tespit edilebilmişti. Yatay taramalı sonar cihazıyla. Ardından RAW kamera cihazlarıyla da yeri ve noktası tespit edilmişti."

"İşte TCG Işın gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gönderilmişti bölgeye ve orada cenazenin tamamıyla düzgün ve teknik anlamda da vücut bütünlüğünü bozmadan çıkartılması oldukça güç bir operasyon tabii ki. Bununla ilgili çok titizlikle çalışmalar yürütüldü ve Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla ilgili oradaki vücut bütünlüğünün sağlıklı çıkartılabilmesi için teknik bir çalışma gerekiyordu."

(foto: DHA)

"Yapılan tespitlerde ikinci bir desteğe de gerek duyuldu. Zira hem deniz koşulları hem meteorolojik koşullar hem de Marmara Denizi'nin dip akıntısının İstanbul'a doğru aktığı belirlendi. Bu şartlarda çalışmanın da oldukça güçlükle yürütüldüğünü söyleyebiliriz."

"Geride bıraktığımız gün yapılan çalışmalarda Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenden alınan parça DNA testi için gönderilmişti. Yine aynı şekilde cansız bedenin sıkışarak bulunduğu enkazda konsol bölümü yani bir nevi geminin rotası ve zamanı gösteren kara kutu da yurtdışına gönderildi. Soruşturma Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'na devredildi. Özellikle Arel 7 isimli geminin üzerindeki boya kazıntılarının da kriminal incelemede eşleştiği belirlenmişti. Arama çalışmaları güçlükle devam ediyor. Halit Yukay'ın cansız bedeninin çıkartılması için TCG Alemdar gemisi de operasyon hazırlıklarına katıldı."