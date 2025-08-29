Kadıköy'de 8 katlı binada korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 29.08.2025 20:23

Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'taki 8 katlı binanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı.