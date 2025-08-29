Valilik duyurdu! Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı o tarihe uzatıldı

Ankara Valiliği ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanların 30 Eylül ayına kadar yasaklandığını duyurdu

Giriş Tarihi: 29.08.2025 18:06

Ankara Valiliği sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30.09.2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30.08.2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30.09.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

