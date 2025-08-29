Giresun'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Özlü köyü Bada mevkisinde, Turhan K. (65) idaresindeki 06 TK 1295 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ömer Ö. (58) yönetimindeki 34 ZE 9262 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Ömer Ö. ile beraberindeki Tarık (34), Melis (25) ve Sevgi Ö. (50) yaralandı.
