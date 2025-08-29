Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:34

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterleri çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.