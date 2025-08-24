Üst geçidin korkuluklarına çarpan araç takla attı: 3 yaralı
Kırıkkale'de seyri halindeki bir otomobil sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin korkuluklarına çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten anayola düşerken, 3 kişi ise araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler yaralanan 3 genci sıkıştıkları yerden kurtarmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Millet Bulvarı üzerinde seyreden M.H.Z. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile M.A.A. (19) ve Z.S. (19) isimli yolcular yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaya üst geçidinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesini merakla izledi. İtfaiye personeli Sait Erkoç, "Yaralıları çıkartıp ambulansa teslim ettik. Şu anda araçta tedbirimizi aldık. Çekiciye teslim ettikten sonra kurumumuza döneceğiz" dedi.
Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi.