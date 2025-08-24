Üst geçidin korkuluklarına çarpan araç takla attı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 24.08.2025 05:50

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Millet Bulvarı üzerinde seyreden M.H.Z. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdiven korkuluklarına çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile M.A.A. (19) ve Z.S. (19) isimli yolcular yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.