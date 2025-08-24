Dicle Nehri'nde vatandaşları uyaran görevliye bıçaklı saldırı: Yaşam mücadelesi veriyor

Giriş Tarihi: 24.08.2025 05:37

Cizre'de Kale Mahallesi'nde bulunan Surdibi Aile Parkı'nın bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu olan Heybet B., iddialara göre sulama yapılan çimlere basılmaması için uyarılan bir gurup genç ile sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu guruptakilerden biri Heybet B.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Heybet B. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.