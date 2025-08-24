Muş-Bitlis karayolunda feci kaza: 4 kişi yaralandı

Muş-Bitlis karayolu Tandoğan köyü mevkiinde iki otomobil kaza yaptı. Olayda araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 05:52

Edinilen bilgilere göre, otomobil ile bir araç Tandoğan köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

