Önce refüje sonra ağaca çarpıp takla attı! Yaya son anda kurtuldu

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç refüje ve ağaca çarptıktan sonra takla attı. Arabanın takla attığı sırada yolda bulunan bir yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüje ardından ağaca çarparak takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadının takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntüler de kameraya yansıdı.

