Beylikdüzü’nde ağaca çarpan otomobil takla attı

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadının takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntüler de kameraya yansıdı.