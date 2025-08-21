Arnavutköy’de dere yatağındaki kirlilik endişelendiriyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi’nde bulunan Alibey Deresi’nin son hali görenleri endişelendirdi. Dere yatağında yapılan temizlik çalışmalarının yetersizliği nedeniyle oluşan görüntüler, muhtemel bir yağışta taşkın tehlikesine işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:46

Paylaş



ABONE OL

Yaz aylarının son günlerinde kaydedilen görüntülerde, dere yatağında metrelerce uzayan otlar, plastik atıklar, lastikler ve çöpler dikkat çekti. Bu kirliliğin dere içindeki su akışını engellediği görüldü. Alibey Deresi'nin son durumu drone ile havadan görüntülendi.