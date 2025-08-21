Başakşehir'de kamyonet kaldırımlardaki çocuklara çarptı

Başakşehir Kayaşehir’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kapalı kasa kamyonet, önce sitenin duvarına sonra kaldırımda bekleyen 4’ü çocuk 5 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü Rıdvan Kurt gözaltına alındı.

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği kapalı kasa kamyonet önce sitenin duvarına ardından da kaldırımda bekleyen 4'ü çocuk 5 kişiye çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay, Kayaşehir Kayabaşı Mahallesi Emir Sultan Sokakta saat 09:00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Kurt idaresindeki kapalı kasa kamyonet sürücüsü sokağa girdiğinde sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce sitenin bahçe duvarına çarptı ardından da kaldırımda bekleyen Neriman D.(38),Melek B.(11),Deniz Y.(11),Zennure K.(15) ve Seyhanur T.(13)'ye çarptı. Kamyonet site girişindeki bariyere çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 4'ü çocuk 5 kişiyi ambulanslarla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü.Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Rıdvan Kurt ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

