Muğla'da tekne battı! Kayıp 2 çocuk sağ bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Yaşanan olayda 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması devam ederken müjdeli haber geldi. Kayıp 2 çocuğun sağ olarak bulunduğu belirtildi.

ahaber.com.tr
Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İŞTE BULUNAN ÇOCUKLARIN İLK GÖRÜNTÜLERİ!

Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başardı. Kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle battığını söyledi.

İlk bilgilere göre teknede 8 kişinin bulunduğunu ifade eden Akbıyık, "Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

SEVİNDİREN HABER

Dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun bulunması için gece boyu çalışma yürütüldü.

Çocuklar sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Akbıyık, "Akşam 20 civarlarında hava şartlarından dolayı tekne battı. 8 vatandaşımız bulunuyordu. 6 tanesi yüzerek bir kayalığa çıkıyor. İki tane çocuk ise can yelekleri babaları giydiriyor ve karaya çıkıyorlar ancak gece saat 1'lere kadar 6 vatandaşımızı kurtardık çocukları sabah saatlerinde 7'ye doğru İHA ile tespit edip kurtardık. Çocukların sağlık durumu iyi." dedi.