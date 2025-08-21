Yavru goril Zeytin anavatanına gönderiliyor

Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:05

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılının son günlerinde kontroller sırasında bir kargo içerisinde bulunan yavru goril Zeytin, yaklaşık 8 ay süren bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından Nijerya yolcusu. Zeytin'in durumu yakından takip ediliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk.Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin'i uğurlamayı planlıyoruz." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık 2024'te, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kargo içinde yavru bir goril buldu.Yasadışı yollarla yurtdışına götürülmek istenen yavru goril Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alındı. Yavru gorile internette düzenlenen anketle 'Zeytin' ismi verildi. Zeytin'in İstanbul Havalimanı'nda bulunmasının ardından hem son çıkış noktası olan Nijerya hükümeti hem de Türkiye ve Nijerya'nın taraf olduğu 'Nesli Tehlike Altındaki Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi' uyarınca (CITES) yetkililer de sürece dahil oldu. İki ülke arasındaki yazışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Zeytin'in Nijerya yolculuğunun kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.