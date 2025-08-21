21 Ağustos 2025, Perşembe

İşte bulunan çocukların ilk görüntüleri! Muğla Valisi İdris Akbıyık A Haber'de

Giriş: 21.08.2025 10:12
Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Yaşanan olayda 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması devam ederken müjdeli haber geldi. Kayıp 2 çocuğun sağ olarak bulunduğu belirtildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık A Haber'de açıklamalarda bulundu.
