İşte bulunan çocukların ilk görüntüleri! Muğla Valisi İdris Akbıyık A Haber’de
Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Yaşanan olayda 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması devam ederken müjdeli haber geldi. Kayıp 2 çocuğun sağ olarak bulunduğu belirtildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık A Haber'de açıklamalarda bulundu.