Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü yaralanırken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 05:46

Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, otomobillerde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken yol dışına çıkarak çarpıştığı görüldü.

