Konya'da korkunç kaza! Belediye Başkanı Cöngel'in içinde bulunan araç takla attı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Konya'da gece saatleri Cihanbeyli ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, yoldaki eşeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kaza yapan aracın takla attığı belirtilirken, otomobilin içerisinde Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran'ın da olduğu öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Başkan Cöngel'in yaralandığı belirtildi. Cöngel ve yanındaki yaralılar ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikenin bulunmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 03:41

KESKİN BELEDİYE BAŞKANI CÖNGEL'İN ARACI KAZA YAPTI Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Ankara-Konya karayolu Germecik Mahallesi kavşağında seyir halinde ilerleyen otomobilin önüne iddiaya göre eşek çıktı. Aracın sürücüsü hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı ve araç takla attı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger (DHA) KAZA YAPAN ARACIN İÇERİSİNDE KESKİN BELEDİYE BAŞKANI CÖNGEL'İN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönüş yolunda olan Zeki Kurtaran idaresindeki otomobilde AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran olduğu öğrenildi. Kazada Başkan Cöngel ve 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekiplerince Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunda hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da hastaneye gelerek, Belediye Başkanı Cönger'e geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.