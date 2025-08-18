Tokat’ta cip ile patpat çarpıştı: 1 yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde cip ile tarım aracı patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Amir Zarrinnia yönetimindeki 91 AQ 703 İran plakalı cip, kavşaktan çıkan Hacı Ünal'ın (77) kullandığı patpata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve tarım aracındaki yükler yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.