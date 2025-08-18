Bursa’da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Tigit (20) hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan Emir K. ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 23:34

Kaza, saat 22.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne ilerleyen Furkan Tigit idaresindeki 16 BIS 095 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 41 AKH 888 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet dorsenin altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Furkan Tigit, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emir K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

