Kırıkkale'de feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Araçlar hurdaya döndü

Kırıkkale'de gece saatleri Büyükyağlı köyü mevkiinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 05:43

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu Büyükyağlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (27) yönetimindeki otomobil ile K.B. (31) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ile araçlardaki E.B. (59) ve E.B. (32) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

