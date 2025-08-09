Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelere el konuldu.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 05:30

Kocaeli Valilği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

