Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelere el konuldu.
Kocaeli Valilği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce İzmit ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 3 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kokain, 114 sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.