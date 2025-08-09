Bursa'da komşular arasında park krizi: 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki komşu arasında park yeri kavgası çıktı. Tarafların kavgası kısa sürede sokağa taşarken olayda 1 kişi bıçakla, 2 kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 05:54

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 2 komşu arasında bir süredir yaşanan 'park' krizi sokağa taştı. İddiaya göre evinin önünde tezgah açtığı için komşusu Alper Ş.'nin araç park etmesine sinirlenen Mehmet A., tartışmaya başladı. Taraflar arasında gerginlik kısa sürede büyüyünce olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada Alper Ş. bıçakla bacağından yaralanırken, Mehmet A. ile yakını Fatih A. darp sonucu hastanelik oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

