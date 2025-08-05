Eşi tarafından katledilmişti! Sinem Somun’un son fotoğrafı ve mesajları ortaya çıktı
Trabzon’da boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından katledilen Sinem Somun’un, cinayetten iki saat önce anneannesiyle telefonda konuştuğu ve bir fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı.
Trabzon'da cinayete kurban giden Sinem Somun'un öldürülmeden kısa bir süre önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Olay, 31 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi.
Hakkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki iki yıllık eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un evine gitti.
Ali Eren Somun, evde tartışıp, arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti.
Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, yaşamını yitirdi.
Birinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak olay yerinden kaçarken, tabancayla yeniden ateş edip, görevli bekçi E.E.'yi de kasığından yaralayan Ali Eren Somun, polis ekipleri tarafından motosikletle kaçtığı Sinop'ta ormanlık arazide kurduğu kamp çadırında yakalandı.
TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI, SAKALINI VE KAŞLARINI KESMİŞ
Tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği tespit edilen Ali Eren Somun, tamamlanan gözaltı sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Cinayete kurban giden Sinem ise Giresun'da toprağa verildi.