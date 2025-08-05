EGM'den "başkomiserin e-imzasıyla uyuşturucu sistemine girildiği ve adli kontrollerin kaldırıldığı" iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan "başkomiserin e-imzasıyla uyuşturucu sistemine girildiği" şeklindeki haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 15:05

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EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında, "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli yorum ile haberler yer aldığı belirtildi.

EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-imza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi.

Kurum tarafından üretilen bu e-imzanın, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Narkotik sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ile kapalı ağ üzerinden erişim sağlandığı ifade edildi.

Sistemin, dış bağlantıya kapalı olduğu ve narkotik sistemlerine e-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir. Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayetçi olunmuştur. Öte yandan adli kontrol kararları ile ilgili iş ve işlemler de adli makamlarca yapılmakta, emniyet personelinin böyle bir yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır."

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