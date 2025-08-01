Trabzon'da kan donduran cinayet: Eşine acımadan defalarca kez ateş etti: 1 ölü 1 yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde karı koca arasında yaşanan tartışmada eş dehşet saçtı. S.S. (28) ile eşi A.E.S.'yi silahla ateş ederken ihbar üzerine olay yerine giden bekçi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 04:35

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

S.S'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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