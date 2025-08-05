Kırmızı ışıkta geçen motosikletli hayatını kaybetti düğününe 1 hafta kalmıştı: Feci kaza kamerada

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 14:35

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesinde Yunusemre mahallesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Murat Kapacık idaresindeki motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Kapacık'ın 1 hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenilirken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.