Uçaklarda powerbank tehlikesine dikkat! Bakanlık yasaklanması için devrede

Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesinin ardından açıklama yaptı.

Daha önce Güney Kore'de yaşanan, uçuş esnasında powerbank kaynaklı çıkan yangın olayına da atıfta bulunan Bakan Uraloğlu, havayolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul–Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yaşanan olayın ardından uçuş emniyetine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi." dedi.