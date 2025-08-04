Tedavi edilen ebabiller doğaya salındı

Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:15

Başkent'in farklı noktalarında binaların çatı arasındaki yuvalarından düşerek yaralanan 5 yavru ebabil kuşu, Simurg Kuş Yuvası Derneği'ne teslim edildi. Yaralarına pansuman yapılan ve un kurdu ile beslenen ebabillerin gelişimi takibe alındı. Büyüme süreçleri günden güne izlenen ebabiller, kapalı alanda uçurularak doğaya bırakılmaya hazır olup olmadıkları test edildi. Sağlığına kavuşan ebabiller, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde doğaya bırakıldı.

Dernek Başkanı Alaz Uslu, 5 ebabilin de rehabilitasyon sürecinin tamamladığını belirterek, "Bu hayvanların artık uçabilir kararını almış bulunmaktayız ve bugün de doğaya kazandırdık tekrar. Ebabiller son derece yaygın türler. Medyaya yansıdığı gibi nadir türler değiller. Aslında şehir merkezlerinde binaların çatısına yaptıkları yuvalarla aslında iç içe yaşadığımız bir tür. Kırlangıçlarla karıştırılıyorlar; fakat kırlangıçlarla genetik olarak da bir akrabalık bağları yok. Bambaşka bir kuş grubu bu şekilde bizle yaşıyorlar aslında şehirlerimizde. Ebabiller çok sık insanlar tarafından bulunuyor. İşte göç yorgunu olabilir, yuvadan düşmüş yavrular olabilir veya hasta olabilir. İnsanların özellikle yüksek katlı binalarda evlerine girebiliyorlar. Bu şekilde farklı sebeplerle karşılaşılabiliyor" dedi.