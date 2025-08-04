Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Çorum'da camiye giderken sevmek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:05

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Gülabibey Mahallesi'nde bir camiye gittiği esnada yolda gördüğü sahipsiz köpeği sevmek isteyen R.A.Ü.(8), köpeğin saldırısına uğradı.



Durumu fark eden cami cemaatinden bir vatandaş köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra küçük çocuğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Kalçasından yaralanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

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