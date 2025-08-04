Sakarya'da facia anları! Yakılan ateş 4 dükkana sıçradı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre bilinçsizce yakılan bir ateş sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4'üne sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri intikal ederken yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatılırken ateşi yakan şahıs veya şahıslar aranıyor.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 04:16

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Adapazarı ilçesinde Yağcılar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bilinçsizce yakılan ateş sıralı olarak bulunan 7 dükkandan 4'üne sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINA SEBEP OLAN KİŞİ YA DAKİŞİLER ARANIYOR

6 ekip ve 20 personelle yangına müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri ekipleri ise yanan dükkanlarda incelemelerde bulundu. Yangının çıkış anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.

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